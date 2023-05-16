Британская разведка: ВСУ добились тактического успеха в Бахмуте

ВСУ оттеснили российские войска к югу от Бахмута и к северо-западу от города. Это позволило восстановить линию снабжения.

ВСУ оттеснили российские войска к югу от Бахмута и к северо-западу от города. Это позволило восстановить линию снабжения.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, войска группы ЧВК "Вагнер" продолжают постепенно продвигаться в центре Бахмута. Однако за последние четыре дня украинские силы добились тактического успеха, стабилизировав фланги.

"ВС Украины сдерживают наступление российских войск на линии канала Северский Донец - Донбасс, использовав водный путь в качестве оборонительной полосы вокруг города Часов Яр", - отмечает ведомство.

Между тем, УНИАН со слов командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского сообщает о первых успехах в рамках операции по обороне Бахмута.

"Продвижение наших войск на Бахмутском направлении - это первый успех в наступательных действиях по обороне Бахмута. Последние несколько дней показали, что мы можем двигаться вперед и уничтожать противника даже при сверхсложных условиях. Оборона продолжается", - сказал он, отметив, что все возможные сценарии развития событий отработаны непосредственно на месте боевых действий.