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Британская разведка: ВСУ атакуют отступающие российские силы возле Киева

Британская разведка: ВСУ атакуют отступающие российские силы возле Киева Украинские силы продолжают атаки отступающих российских войск в районе Киева. На северо-западном направлении украинские войска продвигаются от Ирпеня в сторону Бучи и Гостомеля.
В регионе
2 апреля 2022 г. 10:03
Британская разведка: ВСУ атакуют отступающие российские силы возле Киева

Украинские силы продолжают атаки отступающих российских войск в районе Киева. На северо-западном направлении украинские войска продвигаются от Ирпеня в сторону Бучи и Гостомеля.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об об этом говорится в публикации Минобороны Великобритании в Twitter.

"Сообщается об уходе российских войск из аэропорта Гостомель, где с первого дня конфликта ведутся боевые действия. Вдоль восточной оси Украина отвоевала несколько сел", - говорится в сообщении.

На востоке Украины украинские силы после ожесточенных боев захватили ключевой маршрут на востоке Харькова. Это последовало за освобождением Тростянца в окрестностях Сум в начале этой недели, добавили в Минобороны Великобритании.

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Версия на английском языке UK intelligence: Ukraine has retaken several villages along eastern axis
Версия на азербайджанском языке Britaniya kəşfiyyatı: "Ukrayna şərq istiqamətində bir neçə kəndə nəzarəti bərpa edib"

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