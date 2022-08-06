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Британская разведка: Война РФ с Украиной в ближайшее время вступит в новую фазу

Британская разведка: Война РФ с Украиной в ближайшее время вступит в новую фазу Война РФ с Украиной в ближайшее время вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 км параллельно реке Днепр на юго-запад от Запорожья до Херсона.
В регионе
6 августа 2022 г. 13:12
Британская разведка: Война РФ с Украиной в ближайшее время вступит в новую фазу

Война РФ с Украиной в ближайшее время вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 км параллельно реке Днепр на юго-запад от Запорожья до Херсона.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщается в отчете британской разведки, опубликованной в Твиттер Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

"Российские силы почти наверняка концентрируются на юге в ожидании контрнаступления Украины или в рамках подготовки к возможному наступлению. Длинные колонны российских военных грузовиков, танков, буксируемой артиллерии и другого вооружения продолжают удаляться от украинского Донбасса и направляются на юго-запад. Сообщалось также о перемещении оборудования из Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и из материковой части России через Керченский мост в Крым", - говорится в сообщении.

Батальонно-тактические группы (БТГ) численностью от 800 до 1000 человек уже переброшены в Крым" и почти наверняка будут использоваться для поддержки российских войск в Херсонской области". 2 августа в Крым была переброшена новая БТГ, также идет передислокация БТГ из Восточной группировки войск и в ближайшие дни они, скорее всего, будут отправлены в Херсонскую область, отмечают в разведке.

"Украинские силы все чаще целятся по мостам, складам боеприпасов и железнодорожным путям в южных регионах Украины, включая стратегически важную железнодорожную линию, которая связывает Херсон с Крымом, почти наверняка используя комбинацию блокирования, повреждения и уничтожения, чтобы попытаться повлиять на возможность РФ пополнить логистические ресурсы", - добавили в Минобороны Соединенного Королевства.

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