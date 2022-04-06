Британская разведка сообщила об ухудшении гуманитарной ситуации в Мариуполе

В Мариуполе ухудшается гуманитарная ситуация, город подвергается авиаударам со стороны российских войск, где также продолжаются тяжелые бои.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщается в микроблоге в Twitter Министерства обороны Великобритании.
"Гуманитарная ситуация в Мариуполе ухудшается. Более 160 тыс. человек остались без света, связи, доступа к медицине, тепла или воды. Российские войска блокируют доступ к гуманитарной помощи, чтобы заставить защитников сдаться", - говорится в сообщении.
Ранее омбудсмен Людмила Денисова отметила, что российские войска вывозят украинцев в Россию и отбирают у них документы. Всего уже насильно депортировали около 400 тыс. украинцев, в том числе и из Мариуполя.