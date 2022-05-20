Британская разведка: Российским войскам сдались до 1700 защитников "Азовстали"

Согласно оценкам британской разведки, на сегодня российским войскам сдались до 1700 защитников "Азовстали" в Мариуполе.

Согласно оценкам британской разведки, на сегодня российским войскам сдались до 1700 защитников "Азовстали" в Мариуполе.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министерства обороны Великобритании.

"Вероятно, до 1700 украинских военных с мариупольского металлургического завода "Азовсталь" сдались. Неизвестное количество украинских сил остается на заводе", - говорится в сообщении.

Операция по спасению раненых бойцов продолжается с 16 мая. В рамках договоренностей защитников Мариуполя вывозят на оккупированные территории с оказанием медицинской помощи. В дальнейшем планируется их освобождение в рамках обмена пленными.