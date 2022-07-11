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Британская разведка: Российские обстрелы продолжались в северном секторе Донбасса

Британская разведка: Российские обстрелы продолжались в северном секторе Донбасса По состоянию на воскресенье, 10 июля, российские артиллерийские обстрелы продолжались в северном секторе Донбасса, однако каких-либо серьезных территориальных продвижений не было.
В регионе
11 июля 2022 г. 10:19
Британская разведка: Российские обстрелы продолжались в северном секторе Донбасса

По состоянию на воскресенье, 10 июля, российские артиллерийские обстрелы продолжались в северном секторе Донбасса, однако каких-либо серьезных территориальных продвижений не было.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Украинские силы продолжали оказывать локальное давление на российский оборонительный рубеж на северо-востоке Херсонской области, также, вероятно, не добившись территориального успеха", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке British intelligence: Russian troops shelling north of Donbas
Версия на азербайджанском языке Britaniya kəşfiyyatı: "Rusiya qüvvələri Donbasın şimalını artilleriya atəşinə tutur"

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