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Британская разведка: РФ после Лисичанска сконцентрируется на захвате Донецкой области

Британская разведка: РФ после Лисичанска сконцентрируется на захвате Донецкой области Российские войска после захвата города Лисичанск на Луганщине, вероятно, бросят силы на взятие под контроль Донецкой области, а блокада Одессы продолжает серьезно ограничивать экспорт зерна из Украины.
В регионе
4 июля 2022 г. 11:17
Британская разведка: РФ после Лисичанска сконцентрируется на захвате Донецкой области

Российские войска после захвата города Лисичанск на Луганщине, вероятно, бросят силы на взятие под контроль Донецкой области, а блокада Одессы продолжает серьезно ограничивать экспорт зерна из Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

"Город был последним крупным населенным пунктом Луганской области, который оставался под контролем Украины. Теперь внимание России почти наверняка перейдет на захват Донецкой области, большая часть которой остается под контролем украинских сил", - говорится в отчете.

Согласно отчету, вторжение России продолжает оказывать разрушительное влияние на сельскохозяйственный сектор Украины. Война привела к серьезным сбоям в цепочках поставок семян и удобрений, от которых зависят украинские фермеры.

Российская блокада Одессы продолжает серьезно ограничивать экспорт зерна из Украины. В итоге экспорт сельскохозяйственной продукции Украины в 2022 году вряд ли составит более 35% от общего объема 2021 года.

"После отступления от острова Змеиный, который с начала вторжения был аванпостом России на Черном море, РФ заявила, что" мяч теперь на стороне Украины " по улучшению экспорта зерна. На самом деле именно вмешательство России в сельскохозяйственный сектор Украины продолжает усиливать глобальный продовольственный кризис", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что после тяжелых боев украинские войска отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области.

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