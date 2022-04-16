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Британская разведка: Разрушенные дороги в Украине затрудняют доставку гумпомощи

Британская разведка: Разрушенные дороги в Украине затрудняют доставку гумпомощи “Дорожная инфраструктура в зонах конфликта в Украине серьезно повреждена. При отступлении с севера Украины российские войска усугубили ситуацию, разрушив мосты, использовав мины и бросив транспортные средства вдоль основных маршрутов”.
В регионе
16 апреля 2022 г. 09:21
Британская разведка: Разрушенные дороги в Украине затрудняют доставку гумпомощи

“Дорожная инфраструктура в зонах конфликта в Украине серьезно повреждена. При отступлении с севера Украины российские войска усугубили ситуацию, разрушив мосты, использовав мины и бросив транспортные средства вдоль основных маршрутов”.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

"После разрушения речных переправ в Чернигове и вокруг него в самом городе остался только один пешеходный мост через реку Десну. До войны в городе было около 285 000 жителей.

Повреждение транспортной инфраструктуры Украины в настоящее время создает серьезные проблемы с доставкой гуманитарной помощи на ранее оккупированные Россией территории”, - подчеркивается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya kəşfiyyatı: "Ukraynada yolların dağıdılması humanitar yardımın çatdırılmasını çətinləşdirir"

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