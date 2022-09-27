Британская разведка: Путин может объявить о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины 30 сентября

"Президент России Владимир Путин может официально объявить о присоединении к России оккупированных территорий Украины в эти дни".
Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщило министерство обороны Великобритании на основании данных разведки.
Отмечается, что 30 сентября запланировано выступление главы российского государства в парламенте страны: "Он может официально объявить о присоединении оккупированных территорий Украины к России во время своего выступления. Ожидается, что референдумы завершатся сегодня".
По данным британских спецслужб, руководство Кремля считает, что мобилизация отчасти оправдает "специальную военную операцию" и поднимет дух патриотизма.