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Британская разведка: Путин может объявить о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины 30 сентября

Британская разведка: Путин может объявить о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины 30 сентября «Президент России Владимир Путин может официально объявить о присоединении к России оккупированных территорий Украины в эти дни».
В регионе
27 сентября 2022 г. 10:12
Британская разведка: Путин может объявить о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины 30 сентября

"Президент России Владимир Путин может официально объявить о присоединении к России оккупированных территорий Украины в эти дни".

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщило министерство обороны Великобритании на основании данных разведки.

Отмечается, что 30 сентября запланировано выступление главы российского государства в парламенте страны: "Он может официально объявить о присоединении оккупированных территорий Украины к России во время своего выступления. Ожидается, что референдумы завершатся сегодня".

По данным британских спецслужб, руководство Кремля считает, что мобилизация отчасти оправдает "специальную военную операцию" и поднимет дух патриотизма.

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Версия на английском языке British intelligence: Putin may formally announce accession of occupied regions of Ukraine on September 30
Версия на азербайджанском языке Britaniya kəşfiyyatı: "Putin sentyabrın 30-da Ukraynanın işğal olunmuş ərazilərinin ilhaqını rəsmən elan edə bilər"

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