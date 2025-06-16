Британская разведка: Потери северокорейских военных в Курской области превысили 6 тыс. человек

Около половины северокорейских военных, отправленных в Курскую область России, погибли, получили ранения или пропали без вести.

Около половины северокорейских военных, отправленных в Курскую область России, погибли, получили ранения или пропали без вести.

Как сообщает Report , об этом говорится в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании по состоянию на 15 июня.

По данным британской разведки, речь идет о потерях, превышающих 6 тыс. человек.

"Более половины из примерно 11 000 северокорейских военных, ранее отправленных в Курский регион, составляют общие потери", – подчеркивается в отчете.

Разведка Великобритании отметила, что такие высокие потери, вероятно, связаны с масштабными и изнурительными атаками пехоты.

В отчете также сообщается, что 4 июня 2025 года секретарь Совета безопасности России и бывший министр обороны Сергей Шойгу посетил КНДР во второй раз за последние три месяца и встретился с лидером страны Ким Чен Ыном.

По мнению аналитиков, Шойгу, вероятно, является главным переговорщиком России по вопросам военной поддержки, оказываемой Пхеньяном Кремлю в войне против Украины.

Подчеркивается, что по состоянию на середину июня операции КНДР ограничиваются только Курским направлением. Так, расширение боевых действий за пределы границ России, в том числе на международно признанную территорию Украины, потребует одобрения как Владимира Путина, так и Ким Чен Ына.