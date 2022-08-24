О нас

Британская разведка: Положение российской армии ухудшается

Британская разведка: Положение российской армии ухудшается Спустя шесть месяцев после начала войны положение российской армии ухудшается: она оказалась в международной изоляции с мрачными перспективами.
В регионе
24 августа 2022 г. 09:52
Британская разведка: Положение российской армии ухудшается

Спустя шесть месяцев после начала войны положение российской армии ухудшается: она оказалась в международной изоляции с мрачными перспективами.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в публикации Министерства обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, наступление на Донбассе продвигается минимально, и Россия ожидает крупной украинской контратаки. В оперативном отношении Россия испытывает нехватку боеприпасов, транспортных средств и личного состава.

"Моральный дух во многих частях ее вооруженных сил плохой, а ее армия значительно деградировала. Ее дипломатическое влияние уменьшилось, а ее долгосрочные экономические перспективы мрачны. Прошло шесть месяцев, и война России оказалась дорогостоящей и стратегически вредной", - уверены в Минобороны Британии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UK intelligence: Russia suffering from shortages of munitions and personnel
Версия на азербайджанском языке Britaniya kəşfiyyatı: "Rusiya şəxsi heyət və texnika çatışmazlığından əziyyət çəkir"

Самое важное

Казахстан и Азербайджан: историческая возможность для нового этапа отношений
Казахстан и Азербайджан: историческая возможность для нового этапа отношений
24 августа 2022 г. 10:01
Ведется работа по запуску узбекско-азербайджанского инвестиционного фонда
Ведется работа по запуску узбекско-азербайджанского инвестиционного фонда
23 августа 2022 г. 18:36
Чавушоглу: Армяне уходят с оккупированных территорий, вновь оставляя за собой разрушения
Чавушоглу: Армяне уходят с оккупированных территорий, вновь оставляя за собой разрушения
23 августа 2022 г. 12:32
Чавушоглу: Стабильность на Южном Кавказе невозможна без мира между Азербайджаном и Арменией
Чавушоглу: Стабильность на Южном Кавказе невозможна без мира между Азербайджаном и Арменией
23 августа 2022 г. 12:15
Азербайджанских спортсменов и тренеров, показавших высокие результаты на Исламиаде, наградят
Азербайджанских спортсменов и тренеров, показавших высокие результаты на Исламиаде, наградят
22 августа 2022 г. 19:00
Упрощены визовые процедуры для прибывающих в Азербайджан в рамках визита в Катар в связи с ЧМ по футболу
Упрощены визовые процедуры для прибывающих в Азербайджан в рамках визита в Катар в связи с ЧМ по футболу
22 августа 2022 г. 18:35
В Азербайджане утверждены надбавки к зарплатам учителей, директоров и замдиректоров
В Азербайджане утверждены надбавки к зарплатам учителей, директоров и замдиректоров
22 августа 2022 г. 16:14
СМИ: Азербайджан становится для Казахстана новым окном в Европу
СМИ: Азербайджан становится для Казахстана "новым окном в Европу"
22 августа 2022 г. 13:27
Награждена группа военнослужащих Службы безопасности президента
Награждена группа военнослужащих Службы безопасности президента
22 августа 2022 г. 09:59
Президент Сербии позвонил Ильхаму Алиеву
Президент Сербии позвонил Ильхаму Алиеву
21 августа 2022 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi