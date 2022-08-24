Британская разведка: Положение российской армии ухудшается

Спустя шесть месяцев после начала войны положение российской армии ухудшается: она оказалась в международной изоляции с мрачными перспективами.

Спустя шесть месяцев после начала войны положение российской армии ухудшается: она оказалась в международной изоляции с мрачными перспективами.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в публикации Министерства обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, наступление на Донбассе продвигается минимально, и Россия ожидает крупной украинской контратаки. В оперативном отношении Россия испытывает нехватку боеприпасов, транспортных средств и личного состава.

"Моральный дух во многих частях ее вооруженных сил плохой, а ее армия значительно деградировала. Ее дипломатическое влияние уменьшилось, а ее долгосрочные экономические перспективы мрачны. Прошло шесть месяцев, и война России оказалась дорогостоящей и стратегически вредной", - уверены в Минобороны Британии.