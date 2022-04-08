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Британская разведка: Передислокация войск РФ с севера на восток Украины займет неделю

Британская разведка: Передислокация войск РФ с севера на восток Украины займет неделю Как минимум часть российских войск, выведенных с севера Украины в Беларусь и Россию, будет переброшена на восток для захвата Донбасса.
В регионе
8 апреля 2022 г. 10:09
Британская разведка: Передислокация войск РФ с севера на восток Украины займет неделю

Как минимум часть российских войск, выведенных с севера Украины в Беларусь и Россию, будет переброшена на восток для захвата Донбасса.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в утреннем отчете британской разведки.

Этот процесс может занять неделю.

"Обстрелы городов на востоке и юге Украины продолжаются, и российские войска продвинулись дальше на юг от стратегически важного города Изюм, который остается под их контролем".

Как сообщил Генштаб ВСУ, основные усилия российских войск направлены на захват Мариуполя, а также наступление в районе города Изюм, прорыв обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении.

"Противник завершает восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях", - отметили в Генштабе.

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Версия на английском языке British intelligence: Russia to need 1 week to redeploy troops from north to east Ukraine

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