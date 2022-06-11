О нас

Британская разведка объяснила, почему Россия использует устаревшие ракеты Х-22

Британская разведка объяснила, почему Россия использует устаревшие ракеты Х-22 Россия продолжает использовать против Украины ракеты Х-22 советского производства. Причиной этого является дефицит в РФ сверхточных современных боеприпасов.
В регионе
11 июня 2022 г. 11:25
Британская разведка объяснила, почему Россия использует устаревшие ракеты Х-22

Россия продолжает использовать против Украины ракеты Х-22 советского производства. Причиной этого является дефицит в РФ сверхточных современных боеприпасов.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, с апреля российские средние бомбардировщики выпустили по Украине десятки противокорабельных ракет Х-22. Они были изготовлены еще в 1960-х годах.

Эти ракеты, вес которых составляет около 5,5 тонны, были предназначены для уничтожения авианосцев с помощью ядерной боеголовки. Россия же использует их для поражения наземных целей в Украине.

"Россия, вероятно, прибегает к таким неэффективным системам вооружения, поскольку ей не хватает более точных современных ракет, тогда как украинская противовоздушная оборона все еще сдерживает свою тактическую авиацию от нанесения ударов по большей части страны", - говорится в сообщении.

Также разведка Великобритании фиксирует, что Россия увеличила давление и ведет огонь из своей артиллерии и авиации, пытаясь подавить украинскую оборону.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Britaniya kəşfiyyatı Rusiyanın köhnəlmiş “X-22” raketlərindən istifadə etməsinin səbəbini açıqlayıb
Версия на английском языке British intelligence explains why Russia uses obsolete Kh-22 missiles

Другие новости из категории

Число погибших детей в Украине в результате агрессии России значительно возросло
Число погибших детей в Украине в результате агрессии России значительно возросло
11 июня 2022 г. 11:40
Погиб украинский военный корреспондент
Погиб украинский военный корреспондент
11 июня 2022 г. 03:24
МИД Эстонии вызвал посла РФ Липаева из-за слов Путина о Нарве
МИД Эстонии вызвал посла РФ Липаева из-за слов Путина о Нарве
11 июня 2022 г. 00:01
Германия выделит Грузии до €24 млн на развитие природных ресурсов
Германия выделит Грузии до €24 млн на развитие природных ресурсов
10 июня 2022 г. 23:02
Бахруз Набиев: Из Азербайджана в Турцию доставлены 13 карабахских скакунов
Бахруз Набиев: Из Азербайджана в Турцию доставлены 13 карабахских скакунов
10 июня 2022 г. 19:06
Президенты России и Туркменистана подписали декларацию об углублении партнерства
Президенты России и Туркменистана подписали декларацию об углублении партнерства
10 июня 2022 г. 18:37
Правительство не разрешило президенту Грузии посетить Украину и Францию
Правительство не разрешило президенту Грузии посетить Украину и Францию
10 июня 2022 г. 18:29
Президенты России и Туркменистана проводят переговоры в Москве
Президенты России и Туркменистана проводят переговоры в Москве
10 июня 2022 г. 15:44
США предоставят Украине 7,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки
США предоставят Украине 7,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки
10 июня 2022 г. 15:25
В Ереване задержан директор оппозиционного телеканала
В Ереване задержан директор оппозиционного телеканала
10 июня 2022 г. 14:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi