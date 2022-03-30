Британская разведка назвала две причины вывода российских войск из-под Киева

Заявления России о снижении активности вокруг Киева и сообщения о выводе некоторых российских подразделений из этих районов могут свидетельствовать о том, что в Кремле признали потери инициативы в регионе.

Заявления России о снижении активности вокруг Киева и сообщения о выводе некоторых российских подразделений из этих районов могут свидетельствовать о том, что в Кремле признали потери инициативы в регионе.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает разведка Великобритании.

Как отмечается в отчете британской разведки, повторяющиеся неудачи российских войск и успешные контратаки украинских почти наверняка означают, что наступление российской стороны не достигло своей цели, связанное с окружением Киева.

"Весьма вероятно, что Россия будет стремиться привлечь боевые силы с севера для своего наступления в Донецкой и Луганской областях на востоке", – прогнозируют британские разведчики.

Ранее в Генштабе ВС Украины назвали вероятную цель "отвода" российских войск. Руководство ВСУ предполагает, что ротацией отдельных подразделений противник хочет создать ложную иллюзию, что отказался от замысла окружить Киев.