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Британская разведка назвала две причины вывода российских войск из-под Киева

Британская разведка назвала две причины вывода российских войск из-под Киева Заявления России о снижении активности вокруг Киева и сообщения о выводе некоторых российских подразделений из этих районов могут свидетельствовать о том, что в Кремле признали потери инициативы в регионе.
В регионе
30 марта 2022 г. 10:56
Британская разведка назвала две причины вывода российских войск из-под Киева

Заявления России о снижении активности вокруг Киева и сообщения о выводе некоторых российских подразделений из этих районов могут свидетельствовать о том, что в Кремле признали потери инициативы в регионе.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает разведка Великобритании.

Как отмечается в отчете британской разведки, повторяющиеся неудачи российских войск и успешные контратаки украинских почти наверняка означают, что наступление российской стороны не достигло своей цели, связанное с окружением Киева.

"Весьма вероятно, что Россия будет стремиться привлечь боевые силы с севера для своего наступления в Донецкой и Луганской областях на востоке", – прогнозируют британские разведчики.

Ранее в Генштабе ВС Украины назвали вероятную цель "отвода" российских войск. Руководство ВСУ предполагает, что ротацией отдельных подразделений противник хочет создать ложную иллюзию, что отказался от замысла окружить Киев.

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