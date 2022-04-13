О нас
Аудио новости

Британская разведка: Назначение нового командующего свидетельствует о провале планов РФ

Британская разведка: Назначение нового командующего свидетельствует о провале планов РФ Назначение президентом России генерала армии Александра Дворникова командующим войной в Украине является попыткой централизовать командование и управление.
В регионе
13 апреля 2022 г. 09:59
Британская разведка: Назначение нового командующего свидетельствует о провале планов РФ

Назначение президентом России генерала армии Александра Дворникова командующим войной в Украине является попыткой централизовать командование и управление.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает разведка Британии в Twitter.

Неспособность координировать военную деятельность является основным фактором, который мешает России по сегодняшний день полностью вторгнуться в Украину.

Дворников имеет предыдущий опыт командования в Сирии. Кроме того, с 2016 года он командовал Южным военным округом России, дислоцированным на границе с украинским Донбассом.

"Российские сообщения недавно отмечали прогрессирование наступлений на Донбассе, поскольку российские силы перефокусируются на восток. Выбор Дворникова дополнительно демонстрирует, насколько решительное сопротивление украинцев и неэффективное довоенное планирование заставили Россию переоценить свои операции", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке UK Defense Ministry: Russia’s appointment of Dvornikov as commander in Ukraine represents an attempt to centralize command and control 
Версия на азербайджанском языке Britaniya kəşfiyyatı Rusiyanın Ukraynadakı müharibəyə yeni komandan təyin etməsinin səbəbini açıqlayıb

Самое важное

Главнокомандующий: И дальше будем выделять на армейское строительство столько денег, сколько потребуется
Главнокомандующий: И дальше будем выделять на армейское строительство столько денег, сколько потребуется
13 апреля 2022 г. 01:25
Глава государства: Мы никогда не должны забывать армянский вандализм
Глава государства: Мы никогда не должны забывать армянский вандализм
13 апреля 2022 г. 01:16
Ильхам Алиев: Двойные стандарты, несправедливость в отношении нас
Ильхам Алиев: Двойные стандарты, несправедливость в отношении нас
13 апреля 2022 г. 01:10
Президент: Мы отстроим и Карабах, и Зангезур как образцовый регион
Президент: Мы отстроим и Карабах, и Зангезур как образцовый регион
12 апреля 2022 г. 20:00
Ильхам Алиев - автор и архитектор нашей национальной стратегии развития в XXI веке
Ильхам Алиев - автор и архитектор нашей национальной стратегии развития в XXI веке
12 апреля 2022 г. 17:41
Минувшие 4 года стали особым периодом развития в истории Азербайджана
Минувшие 4 года стали особым периодом развития в истории Азербайджана
12 апреля 2022 г. 13:54
Социальная защита семей шехидов и инвалидов войны - приоритет внутренней политики Ильхама Алиева
Социальная защита семей шехидов и инвалидов войны - приоритет внутренней политики Ильхама Алиева
11 апреля 2022 г. 17:48
Утвержден порядок продажи квартир со стороны Минтруда
Утвержден порядок продажи квартир со стороны Минтруда
11 апреля 2022 г. 13:57
МИД: Азербайджан не признает так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии
МИД: Азербайджан не признает так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии
11 апреля 2022 г. 09:54
Запад или Россия? Армения на распутье!
Запад или Россия? Армения на распутье!
9 апреля 2022 г. 13:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi