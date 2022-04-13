Британская разведка: Назначение нового командующего свидетельствует о провале планов РФ

Назначение президентом России генерала армии Александра Дворникова командующим войной в Украине является попыткой централизовать командование и управление.

Назначение президентом России генерала армии Александра Дворникова командующим войной в Украине является попыткой централизовать командование и управление.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает разведка Британии в Twitter.

Неспособность координировать военную деятельность является основным фактором, который мешает России по сегодняшний день полностью вторгнуться в Украину.

Дворников имеет предыдущий опыт командования в Сирии. Кроме того, с 2016 года он командовал Южным военным округом России, дислоцированным на границе с украинским Донбассом.

"Российские сообщения недавно отмечали прогрессирование наступлений на Донбассе, поскольку российские силы перефокусируются на восток. Выбор Дворникова дополнительно демонстрирует, насколько решительное сопротивление украинцев и неэффективное довоенное планирование заставили Россию переоценить свои операции", - говорится в сообщении.