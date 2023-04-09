Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории

Кремль пытается убедить россиян, что контролирует ситуацию на оккупированных территориях Украины. Однако на самом деле большая часть территории остается зоной активных боевых действий.

Кремль пытается убедить россиян, что контролирует ситуацию на оккупированных территориях Украины. Однако на самом деле большая часть территории остается зоной активных боевых действий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка проанализировала недавнее заседание Совета национальной безопасности России, которое проводил президент Владимир Путин 5 апреля. Это было первое заседание с октября прошлого года.

Основное внимание россияне уделили докладу министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. Он рассказал о деятельности так называемых "правоохранительных органов и органов общественного порядка" на захваченных территориях Украины.

"Выбор Колокольцева как основного спикера, вероятно, является попыткой Кремля показать, что ситуация на этих (оккупированных - ред.) территориях нормализуется", - говорится в сообщении.

Несмотря на заявления россиян, большинство оккупированных территорий остаются зоной боевых действий, а права многих граждан ограничены.