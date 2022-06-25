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Британская разведка: Ключевых российских генералов отстранили от командования

Британская разведка: Ключевых российских генералов отстранили от командования С начала июня высшее командование России отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне в Украине.
В регионе
25 июня 2022 г. 10:21
Британская разведка: Ключевых российских генералов отстранили от командования

С начала июня высшее командование России отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне в Украине.

Как сообщает Report, об этом отмечается в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки в число отстраненных генералов входят командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий Южной группой войск (ЮГВ) генерал армии Александр Дворников, который также какое-то время исполнял обязанности главного оперативного командующего.

"Командование ЮГВ, вероятно, перейдет к генерал-полковнику Сергею Суровикину, поскольку ЮГВ продолжает играть центральную роль в наступлении России на Донбассе", - сообщили в британской разведке, отметив, что на протяжении более тридцати лет карьера Суровикина сопровождалась обвинениями в коррупции и жестокости.

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Версия на английском языке British intelligence: Russian high command removes several Generals from key roles
Версия на азербайджанском языке Britaniya kəşfiyyatı: "Rusiyanın bir neçə generalı vəzifədən uzaqlaşdırılıb"

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