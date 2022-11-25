О нас

Британская контрразведка: Действия Ирана все больше "скатываются" к терроризму

Британская контрразведка: Действия Ирана все больше "скатываются" к терроризму Иран оказывает поддержку России, в том числе поставляя беспилотники, причиняющие страдания Украине.
В регионе
25 ноября 2022 г. 16:46
Британская контрразведка: Действия Ирана все больше скатываются к терроризму

Иран - государство, действия которого все больше можно расценивать, как терроризм, и представляющее непосредственную угрозу для Великобритании через свои спецслужбы.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор британской контрразведки (MI5) Кен Маккаллам, представляя свой ежегодный отчет об угрозах Великобритании.

По его словам, нестабильность в Иране влечет за собой реальные последствия для мира. "Нынешняя волна протестов в Иране задает фундаментальные вопросы тоталитарному режиму в этой стране и может сигнализировать о глубоких переменах, но их траектория неопределенна", - сказал глава службы безопасности.

По его словам, режим прибегает к насилию, чтобы заставить критикующих замолчать. При этом страна остается глубоко дестабилизирующим фактором в своем регионе и за его пределами.

"Иран со своими доверенными лицами остается глубоко дестабилизирующим фактором в своем регионе и за его пределами. Иран оказывает поддержку России, в том числе поставляя беспилотники, применяемые в войне против Украины", - отметил он.

"Иран проецирует прямую угрозу Великобритании через свои агрессивные спецслужбы. Как крайняя форма - попытки похитить или даже убить британцев или лиц, проживающих в Великобритании, которых считаются врагами иранского режима. Только с января имели место не менее десяти таких потенциальных угроз. Мы работаем в совместно с местными и международными партнерами, чтобы пресекать эту совершенно неприемлемую деятельность",- заявил Маккаллам.

Как отметил глава спецслужбы, не так давно британская полиция предупредила ряд проживающих и работающих в стране иранских журналистов о потенциальной угрозе для их жизни. Маккаллам напомнил, что Иран проявляет готовность к таким "безрассудным действиям" по всей Европе.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Mİ-5-in baş direktoru: "İran terrora ən çox əl atan dövlətdir"

Самое важное

Президент принял участие в международной конференции Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика
ФотоПрезидент принял участие в международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика"
25 ноября 2022 г. 12:50
Минуло два года со дня освобождения Кяльбаджара 
Минуло два года со дня освобождения Кяльбаджара 
25 ноября 2022 г. 00:00
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Ватикана в Азербайджане
ФотоИльхам Алиев принял верительные грамоты посла Ватикана в Азербайджане
24 ноября 2022 г. 17:37
Ильхам Алиев принял спецпредставителя МИД РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Ильхам Алиев принял спецпредставителя МИД РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
24 ноября 2022 г. 16:30
Генерал-лейтенант: Азербайджан сократил зависимость от российской оружейной промышленности
Генерал-лейтенант: Азербайджан сократил зависимость от российской оружейной промышленности
24 ноября 2022 г. 11:22
В Белграде подписаны азербайджано-сербские документы
ФотоВ Белграде подписаны азербайджано-сербские документы
23 ноября 2022 г. 20:29
Бесполезный участник ОДКБ - Армения, предающая своих союзников
Бесполезный участник ОДКБ - Армения, предающая своих союзников
23 ноября 2022 г. 17:55
Глава УМК: Содействуя миру в регионе, Азербайджан столкнулся с клеветнической пропагандой некоторых соседей
ФотоГлава УМК: Содействуя миру в регионе, Азербайджан столкнулся с клеветнической пропагандой некоторых соседей
23 ноября 2022 г. 11:23
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву
22 ноября 2022 г. 21:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi