Британская контрразведка: Действия Ирана все больше "скатываются" к терроризму

Иран оказывает поддержку России, в том числе поставляя беспилотники, причиняющие страдания Украине.

Иран - государство, действия которого все больше можно расценивать, как терроризм, и представляющее непосредственную угрозу для Великобритании через свои спецслужбы.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор британской контрразведки (MI5) Кен Маккаллам, представляя свой ежегодный отчет об угрозах Великобритании.

По его словам, нестабильность в Иране влечет за собой реальные последствия для мира. "Нынешняя волна протестов в Иране задает фундаментальные вопросы тоталитарному режиму в этой стране и может сигнализировать о глубоких переменах, но их траектория неопределенна", - сказал глава службы безопасности.

По его словам, режим прибегает к насилию, чтобы заставить критикующих замолчать. При этом страна остается глубоко дестабилизирующим фактором в своем регионе и за его пределами.

"Иран со своими доверенными лицами остается глубоко дестабилизирующим фактором в своем регионе и за его пределами. Иран оказывает поддержку России, в том числе поставляя беспилотники, применяемые в войне против Украины", - отметил он.

"Иран проецирует прямую угрозу Великобритании через свои агрессивные спецслужбы. Как крайняя форма - попытки похитить или даже убить британцев или лиц, проживающих в Великобритании, которых считаются врагами иранского режима. Только с января имели место не менее десяти таких потенциальных угроз. Мы работаем в совместно с местными и международными партнерами, чтобы пресекать эту совершенно неприемлемую деятельность",- заявил Маккаллам.

Как отметил глава спецслужбы, не так давно британская полиция предупредила ряд проживающих и работающих в стране иранских журналистов о потенциальной угрозе для их жизни. Маккаллам напомнил, что Иран проявляет готовность к таким "безрассудным действиям" по всей Европе.