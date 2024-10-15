Британия заморозила диалог с Грузией и отменила переговоры в сфере обороны

Великобритания заморозила диалог с Грузией и отменила переговоры в сфере обороны.

Великобритания заморозила диалог с Грузией и отменила переговоры в сфере обороны из-за действий грузинских властей..

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил британский посол Гарет Уорд.

"Впервые за 10 лет британская сторона решила заморозить ежегодный Уордробский диалог высокого уровня между министрами. Такое произошло впервые после основания формата диалога. Мы также отменили запланированные переговоры высокого уровня между штабами обороны и приостановили новую программу кибербезопасности", - отметил он.