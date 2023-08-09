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Британия заключила соглашение с Турцией по борьбе с производителями лодок для мигрантов

Британия заключила соглашение с Турцией по борьбе с производителями лодок для мигрантов Великобритания заключила соглашение с Турцией, которое позволит более эффективно противодействовать нелегальной миграции благодаря борьбе с производителями лодок для нелегалов.
В регионе
9 августа 2023 г. 06:53
Британия заключила соглашение с Турцией по борьбе с производителями лодок для мигрантов

Великобритания заключила соглашение с Турцией, которое позволит более эффективно противодействовать нелегальной миграции благодаря борьбе с производителями лодок для нелегалов.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на МВД Соединенного Королевства.

Издание пишет, что Великобритания намерена основать в Турции центр, на базе которого правоохранительные органы двух стран смогут координировать операции по борьбе с изготовителями надувных лодок - на них нелегальные мигранты добираются из Франции до берегов Англии.

Газета приводит данные британского Национального агентства по борьбе с преступностью, согласно которым подавляющее большинство надувных лодок, которыми пользуются перевозчики нелегалов, производятся в Турции. После этого они оснащаются китайскими моторами и транспортируются в Германию или Болгарию, а оттуда переправляются во Францию. По словам источника The Daily Telegraph, от 80% до 90% подобных плавсредств имеют турецкое происхождение.

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