Британия выделит 200 млн фунтов на производство дронов для Украины

Великобритания выделит 200 млн фунтов стерлингов на производство беспилотников для украинской армии.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил премьер Великобритании Риши Сунак на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 12 января.
"В 2024 финансовом году Великобритания выделит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Из заявленной суммы не менее 200 миллионов фунтов стерлингов будут потрачены на закупку и производство тысяч беспилотников, включая разведывательные, ударные и морские дроны. Это самый большой пакет дронов, который предоставляло Украине какое-либо государство", - заявил премьер.