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Британия ввела санкции против окружения президент РФ, в том числе Кабаевой

Британия ввела санкции против окружения президент РФ, в том числе Кабаевой Великобритания объявила о своем последнем раунде санкций, направленных против финансовой сети российского президента, включая его бывшую жену, а также Алину Кабаеву и ближайшее окружение.
В регионе
13 мая 2022 г. 14:50
Британия ввела санкции против окружения президент РФ, в том числе Кабаевой

Великобритания объявила о своем последнем раунде санкций, направленных против финансовой сети российского президента, включая его бывшую жену, а также Алину Кабаеву и ближайшее окружение.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет газета The Guardian.

Новые санкции направлены против "теневой сети, поддерживающей роскошный образ жизни Путина", говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Среди недавно внесенных в санкционный список бывшая первая леди Российской Федерации и бывшая жена Путина Людмила Очеретная, экс-гимнастка, Алина Кабаева и двоюродный брат главы РФ Михаил Шеломов.

"Мы разоблачаем и нацеливаемся на теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина и затягивающую пороки в его ближайшем окружении. Мы будем продолжать вводить санкции против всех, кто помогает и подстрекает путинскую агрессию, пока Украина не победит", - отмечено в заявлении Трасс.

По данным МИД Великобритании, официальные активы Путина скромны, а его образ жизни "финансируется кликой семьи, друзей и элиты".

Санкционный список Великобритании теперь включает более 1 000 физических и 100 юридических лиц.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Putinin qohumlarına sanksiya tətbiq edib

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