О нас

Британия собирается признать КСИР террористической организацией

Британия собирается признать КСИР террористической организацией Британские власти собираются признать Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) террористической организацией в ближайшие недели.
В регионе
3 января 2023 г. 04:21
Британия собирается признать КСИР террористической организацией

Британские власти собираются признать Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) террористической организацией в ближайшие недели.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

В случае внесения КСИР в список террористических организаций принадлежность к нему, а также участие в его мероприятиях, ношение его символики и поддержка его деятельности станет уголовно наказуемым преступлением в Соединенном Королевстве. Издание отметило, что признание КСИР террористической организацией поддерживает глава МВД Суэлла Браверман и ее заместитель Том Тугендхат, который считается основным автором инициативы.

Всего с 2000 года после принятия соответствующего законодательства террористическими в Великобритании были признаны 78 организаций. 16 ноября глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум утверждал, что власти Ирана предприняли по меньшей мере 10 попыток похитить или убить проживающих в Великобритании критиков Тегерана.

В декабре Евросоюз ввел санкции против КСИР за "казни и насилие в отношении невинных людей". До этого власти ЕС заявляли, что рассматривают возможность внесения стражей исламской революции в террористический список. США внесли КСИР в террористический список в 2019 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: “Britaniya “Sepah”ı terror təşkilatı kimi tanımağa hazırlaşır”

Экслюзивные новости

Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
31 декабря 2022 г. 13:43
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
30 декабря 2022 г. 11:18
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
29 декабря 2022 г. 16:25
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
29 декабря 2022 г. 15:59
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
28 декабря 2022 г. 13:47
Репортаж из украинского города Бахмут
ФотоРепортаж из украинского города Бахмут
28 декабря 2022 г. 13:21
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
28 декабря 2022 г. 11:00
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
26 декабря 2022 г. 10:00
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
23 декабря 2022 г. 12:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi