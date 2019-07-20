​Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержания танкера

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в интервью телеканалу Sky News предупредил, что Иран ждут последствия, если задержанный властями Исламской республики британский танкер Stena Impero не будет быстро освобожден, однако заявил, что вариант применения силы не рассматривается.

Как передаёт Report, по словам министра, Stena Impero окружили четыре иранских судна при поддержке вертолета. Танкер, как сообщил Хант, изменил курс и направляется в территориальные воды Ирана. "На борту 23 человека, судно следует с британским флагом. На борту нет британцев, но мы беспокоимся за экипаж", - сказал он.

"Я поговорил с госсекретарем (США Майком) Помпео сегодня вечером о ситуации, пытался поговорить с иранским министром иностранных дел Джавадом Зарифом, но он, как я понял, в самолете, так что поговорим, как только будет возможность", - добавил он.

Хант подчеркнул, что сложившаяся ситуация неприемлема и что в ближайшее время представители правительства обсудят ее на заседании чрезвычайного комитета Cobra.

"Если ситуация быстро не разрешится, будут серьезные последствия… Мы не смотрим на военные варианты, ищем дипломатический способ обеспечить скорейшее освобождение судна", - подчеркнул министр.