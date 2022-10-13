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Британия поставит Украине ракеты средней дальности для американских ЗРК NASAMS

Британия поставит Украине ракеты средней дальности для американских ЗРК NASAMS Правительство Великобритании поставит Украине ракеты средней дальности AIM-120 (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM) для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS.
В регионе
13 октября 2022 г. 05:14
Британия поставит Украине ракеты средней дальности для американских ЗРК NASAMS

Правительство Великобритании поставит Украине ракеты средней дальности AIM-120 (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM) для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Как передает Report со ссылкой на газету The Times, власти США до конца текущего года направят в Украину два ЗРК NASAMS. При этом еще шесть таких комплексов Вашингтон обещает поставить позднее.

Издание также указало, что британское правительство передаст Украине дополнительно 18 гаубиц. Ранее Лондон уже отправлял украинским властям 20 гаубиц М109.

Согласно министру обороны Соединенного Королевства Бену Уоллесу, поставка Киеву ракет для NASAMS обусловлена массированными ударами ВС РФ по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в последние дни. The Times подчеркнула, что новый пакет помощи Украине обсуждался на встрече Уоллеса с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в среду.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Ukraynaya ABŞ-ın NASAMS zenit-raket kompleksləri üçün orta mənzilli raketlər verəcək

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