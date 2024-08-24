Британия и Франция планировали нападение на СССР в начале 1940 года

Российский государственный военный архив рассекретил сообщение наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии наркому обороны Клименту Ворошилову, в котором говорится о решении высшего военного совета союзников начать войну против СССР.

Российский государственный военный архив рассекретил сообщение наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии наркому обороны Клименту Ворошилову, в котором говорится о решении высшего военного совета союзников начать войну против СССР.

Как сообщает Report , документ, датированный 13 января 1940 года, опубликован на сайте Президентской библиотеки РФ.

"Резидент НКВД СССР в Париже сообщает следующие непроверенные данные: на последнем заседании высшего военного совета вынесено принципиальное решение начать военные действия против СССР", — говорится в нем.

"Ярыми сторонниками войны" с Советским Союзом называются французские и британские генералы Максим Вейган, Морис Гамелен, Джон Горт и Эдмунд Айронсайд.

"Эта группа пришла к выводу использовать советско-финскую войну, втянуть нейтральные страны, нанести удар СССР не только с Кавказа, но и с севера", — утверждается в сообщении.

Для этой цели было решено перебросить в Финляндию канадские войска и захватить порт Петсамо "как базу для действий против Мурманска и Архангельска". Главной задачей было взятие Ленинграда, что, "по мнению союзников, должно нанести сильный удар СССР". Из Бордо в Финляндию "за последние дни" было отправлено "400 самолетов, 200 танков и 6000 обслуживающего персонала", перечисляется в документе.