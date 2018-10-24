Британия аннулировала визы подозреваемых в убийстве Кашикчы

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила об аннулировании виз, выданных лицам, причастным к убийству саудовского журналиста Джемаля Кашикчы.

Как передает Report со ссылкой на Анадолу, об этом премьер заявила на еженедельном заседании в Палате общин британского парламента.

«В настоящее время министр внутренних дел Великобритании принимает меры в отношении всех подозреваемых. Эти меры охватят запрет на въезд этих лиц в Великобританию и аннулирование ранее выданных им виз. Визы будут аннулированы сегодня же», - сказала Мэй.

Премьер отметила, что Великобритания решительно осуждает убийство саудовского журналиста Джемаля Кашикчы в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

По ее словам, Великобритания ясно дала понять Саудовской Аравии, что Эр-Рияд должен сотрудничать с Турцией и провести всестороннее расследование.

«Заявления Саудовской Аравии об убийстве Кашикчы в ходе потасовки являются неправдоподобными. Необходимо в кратчайшие сроки обнародовать все подробности инцидента», - сказала Мэй.

Премьер напомнила, что представители британских министерств отказались от участия в инвестиционной конференции в Эр-Рияде. Мэй также сообщила, что провела накануне телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдулазизом.

Известный саудовский журналист, один из активных участников реформистского течения «Аль-Ватан» Джемаль Кашикчы, активно сотрудничавший с Washington Post, второго октября вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии для оформления ряда документов.

Представители МВД Турции, изучив данные с камер видеонаблюдения, пришли к выводу, что журналист не покидал здания генконсульства. В эти же часы в дипмиссии находилась делегация Саудовской Аравии в составе 15 человек. Эти люди прибыли в Стамбул на двух самолетах.

В тот же день делегация, в составе которой находились официальные лица королевства, покинула Стамбул. Эр-Рияд поначалу опроверг информацию ряда СМИ о том, что Кашикчы был убит в здании дипмиссии. МВД Турции начало расследование, в рамках которого было принято решение об осмотре здания генконсульства. Президент Реджеп Тайип Эрдоган взял расследование под личный контроль. Были проведены осмотри здания генконсульства и резиденции генконсула. Факт гибели журналиста был признан Эр-Риядом лишь 19 октября.