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Бригада спасателей и врачей из Таджикистана прибыла в Турцию

Бригада спасателей и врачей из Таджикистана прибыла в Турцию Таджикские спасатели прибыли в Турцию для оказания помощи пострадавшим от землетрясения.
В регионе
9 февраля 2023 г. 12:04
Бригада спасателей и врачей из Таджикистана прибыла в Турцию

Таджикские спасатели прибыли в Турцию для оказания помощи пострадавшим от землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом говорится в сообщении Комитета по чрезвычайным ситуациям республики.

Сообщается, что самолет с 50 спасателями, хирургами и травматологами приземлился в Стамбуле.

Таджикские специалисты привезли с собой необходимое оборудование, предназначенное для проведения поисковых работ, расчистки завалов и разблокирования пострадавших.

Кроме того, доставлен гуманитарный груз объемом 25 тонн, в который входят предметы первой необходимости и продовольствие.

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Версия на английском языке Team of rescuers & doctors from Tajikistan arrive in Turkiye

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