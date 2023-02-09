Бригада спасателей и врачей из Таджикистана прибыла в Турцию

Таджикские спасатели прибыли в Турцию для оказания помощи пострадавшим от землетрясения.

Таджикские спасатели прибыли в Турцию для оказания помощи пострадавшим от землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом говорится в сообщении Комитета по чрезвычайным ситуациям республики.

Сообщается, что самолет с 50 спасателями, хирургами и травматологами приземлился в Стамбуле.

Таджикские специалисты привезли с собой необходимое оборудование, предназначенное для проведения поисковых работ, расчистки завалов и разблокирования пострадавших.

Кроме того, доставлен гуманитарный груз объемом 25 тонн, в который входят предметы первой необходимости и продовольствие.