Брат президента Ирана приговорен к тюремному заключению

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Брат президента Ирана Хасана Рухани Хуссейн Ферейдун, арестованный в 2017 году по обвинению в финансовых преступлениях, был приговорен к тюремному заключению, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Х.Ферейдун был арестован 16 июля 2017 года. В отношении Х.Ферейдуна, а также ряда других лиц проводится несколько расследований.

"Этот человек (Хуссейн Ферейдун – ред.) был оправдан в судебном порядке в отношении определенных обвинений, но в связи с другой частью обвинений он был приговорен к тюремному заключению, однако решение суда еще не было окончательным, поэтому я воздержусь от деталей", - заявил руководитель судебного департамента государственных служащих Хамид Реза Хоссейни.

Отметим, что Х.Ферейдун в 2015 году был спецпосланником от Исламской Республики на переговорах по ядерной программе Ирана.