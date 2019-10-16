Брата президента Ирана перевели в тюрьму для отбывания срока

Хосейна Ферейдуна, брата президента Ирана, перевели в тюрьму, где он начнет отбывать пятилетний срок. Как сообщает Report, об этом передает государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на его адвоката.В начале октября официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили сообщил, что брат Хасана Рухани приговорен к пяти годам тюрьмы за коррупцию – получение взятки. Помимо тюремного срока, он должен выплатить крупный денежный штраф.ISNA ранее сообщало, что Ферейдун был арестован в 2017 году, в его отношении, а также других лиц проводилось несколько расследований. Однако по ряду обвинений он был оправдан, отмечало агентство, ему грозило тюремное заключение по другой части обвинений. Однако решение вплоть до начала октября оставалось неокончательным.
Брата президента Ирана перевели в тюрьму для отбывания срокаБрата президента Ирана перевели в тюрьму для отбывания срока
https://report.az/storage/news/a516936c8793c41006ef9a30333d2576/6d27255a-1ebf-4952-b41d-b07563f36f11_292.jpg© Fotolia
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Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости