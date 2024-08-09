Брата и сыновей экс-президента Армении вызвали в прокуратуру по делу о конфискации имущества

Брат третьего президента Армении Сержа Саргсяна - Александр Саргсян, его супруга и сыновья приглашены в прокуратуру в рамках дела о конфискации незаконного имущества.

Брат третьего президента Армении Сержа Саргсяна - Александр Саргсян, его супруга и сыновья приглашены в прокуратуру в рамках дела о конфискации незаконного имущества.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ, правоохранители уведомили их, что изучили происхождение их имущества и пришли к выводу о том, что оно подлежит конфискации.

Надзорное ведомство при этом не сообщает, что конкретно планируется изъять, какова общая стоимость. Причина такой неопределенности в том, что ответчики могут представить доказательства законности происхождения в суде.

Александр Саргсян, его сыновья Айк и Нарек оказались в центре внимания силовиков в 2018 году после смены власти в Армении. Столичный суд в июне 2021 года признал виновным Нарека Саргсяна в незаконном хранении оружия, незаконном обороте наркотиков и организации похищения человека. Он был приговорен к 5 с половиной годам тюрьмы.

Он некоторое время скрывался за границей, однако в декабре 2018 года его задержали в Праге с паспортом на имя Франклина Гонсалеса, год спустя его экстрадировали в Армению.

Его младший брат Айк обвинялся в попытке убийства в 2007 году и незаконном хранении оружия и боеприпасов. Однако затем статью переквалифицировали, а уголовное дело прекратили за истечением срока давности.