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Брата и сыновей экс-президента Армении вызвали в прокуратуру по делу о конфискации имущества

Брата и сыновей экс-президента Армении вызвали в прокуратуру по делу о конфискации имущества Брат третьего президента Армении Сержа Саргсяна - Александр Саргсян, его супруга и сыновья приглашены в прокуратуру в рамках дела о конфискации незаконного имущества.
В регионе
9 августа 2024 г. 10:18
Брата и сыновей экс-президента Армении вызвали в прокуратуру по делу о конфискации имущества

Брат третьего президента Армении Сержа Саргсяна - Александр Саргсян, его супруга и сыновья приглашены в прокуратуру в рамках дела о конфискации незаконного имущества.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ, правоохранители уведомили их, что изучили происхождение их имущества и пришли к выводу о том, что оно подлежит конфискации.

Надзорное ведомство при этом не сообщает, что конкретно планируется изъять, какова общая стоимость. Причина такой неопределенности в том, что ответчики могут представить доказательства законности происхождения в суде.

Александр Саргсян, его сыновья Айк и Нарек оказались в центре внимания силовиков в 2018 году после смены власти в Армении. Столичный суд в июне 2021 года признал виновным Нарека Саргсяна в незаконном хранении оружия, незаконном обороте наркотиков и организации похищения человека. Он был приговорен к 5 с половиной годам тюрьмы.

Он некоторое время скрывался за границей, однако в декабре 2018 года его задержали в Праге с паспортом на имя Франклина Гонсалеса, год спустя его экстрадировали в Армению.

Его младший брат Айк обвинялся в попытке убийства в 2007 году и незаконном хранении оружия и боеприпасов. Однако затем статью переквалифицировали, а уголовное дело прекратили за истечением срока давности.

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Версия на английском языке Brother, sons of Armenia's ex-president summoned to prosecutor's office in property confiscation case
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın sabiq prezidentinin qardaşı və oğulları prokurorluğa çağırılıb

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