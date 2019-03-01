Брата экс-президента Армении обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Брату третьего президента Армении Сержа Саргсяна Александру Саргсяну предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в Службе национальной безопасности Армении.

Обвинение Саргсяну предъявлено по признакам 3-й части статьи 178 Уголовного кодекса Армении.

В случае если вина Александра Саргсяна будет доказана, он может быть осужден на срок от 4 до 8 лет.

В СНБ также сообщили, что в ходе расследования А.Саргсян на добровольной основе передал государству 19 600 000 долларов на приобретение вооружений.