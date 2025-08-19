Брат депутата Госдумы Милонова умер в Украине

В России сообщили о смерти брата депутата Госдумы России Виталия Милонова в ходе боевых действий в Украине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, после ранения во время боевых действий Александр Милонов был переведен на медицинскую службу в одном из госпиталей. Травмы спровоцировали у него резкое ухудшение здоровья.

Отметим, Виталий Милонов известен резкой антиазербайджанской позицией. В 2020 году МИД Азербайджана включил депутата Милонова в список персон нон-грата.