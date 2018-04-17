Брат Сержа Саргсяна не может покинуть здание МИД Армении, окруженное протестующими

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Брат Сержа Саргсяна, посол по особо важным поручениям министерства иностранных дел Армении Левон Саркисян не может покинуть здание МИД, окруженное протестующими.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Левон Саркисян внимательно следит из окна за действиями протестующих.

Отмечается, что двери госучреждений закрыты. Протестующие приступили к проведению сидячей акции перед правительственными зданиями.

Отметим, что ранее организатор акции протеста, депутат Национального собрания Никол Пашинян объявил о начале народной бархатной революции в Армении.