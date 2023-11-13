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Брат первого президента Казахстана скончался в больнице

Брат первого президента Казахстана скончался в больнице Младший брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Болат Назарбаев скончался на 71-ом году жизни.
В регионе
13 ноября 2023 г. 09:11
Брат первого президента Казахстана скончался в больнице

Младший брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Болат Назарбаев скончался на 71-ом году жизни.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай.

"В 9.28 часов произошло прекращение деятельности сердца (асистолия). Проводились реанимационные мероприятия в течение 23 минут, которые оказались неэффективны", - сообщает источник.

4 ноября Болат Назарбаев попал в больницу с инфарктом. Ранее врачи диагностировали у него рак гортани, сахарный диабет и почечную недостаточность.

Брат Назарбаева с 1997 года возглавлял холдинг BN Invest. В 2016 году он основал общественный фонд "Салиқалы ұрпақ".

С именем Болата Назарбаева связывают монопольный захват активов в ряде стратегических отраслей, а также рейдерские атаки и т.д.

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Версия на английском языке Ex-Kazakh President’s brother Bolat Nazarbayev dies in hospital

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