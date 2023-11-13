Брат первого президента Казахстана скончался в больнице

Младший брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Болат Назарбаев скончался на 71-ом году жизни.

Младший брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Болат Назарбаев скончался на 71-ом году жизни.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай.

"В 9.28 часов произошло прекращение деятельности сердца (асистолия). Проводились реанимационные мероприятия в течение 23 минут, которые оказались неэффективны", - сообщает источник.

4 ноября Болат Назарбаев попал в больницу с инфарктом. Ранее врачи диагностировали у него рак гортани, сахарный диабет и почечную недостаточность.

Брат Назарбаева с 1997 года возглавлял холдинг BN Invest. В 2016 году он основал общественный фонд "Салиқалы ұрпақ".

С именем Болата Назарбаева связывают монопольный захват активов в ряде стратегических отраслей, а также рейдерские атаки и т.д.