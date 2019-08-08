Брат бывшего депутата парламента Армении арестован по обвинению в избиении шестерых полицейских

Судья суда общей юрисдикции Котайкской области Ованес Авагян 8 августа удовлетворил ходатайство следователя и принял решение об аресте брата бывшего депутата парламента Армении Мелика Манукяна - предпринимателя, директора ООО «САМ-ХАР» Роберта Манукяна.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, ему предъявлено обвинение по факту применения насилия в отношении представителя власти, препятствования исполнению правосудия и расследования.

Предприниматель обвиняется в том, что будучи доставлен в полицейский отдел, в одиночку избил шестерых полицейских. Напомним, что Роберт Манукян был подвергнут приводу 3 августа по подозрению в угоне машины марки «Range Rover» Мелика Манукяна, ставшей мишенью взрыва на трассе Ереван-Севан.

Между тем, адвокат Манукяна заявил об избиении своего подзащитного полицейскими. По его словам, эксперты констатировали у Роберта Манукяна травмы грудной клетки, ушибы рук и головы, нанесенные тупым предметом.