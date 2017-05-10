Брат аятоллы Хаменеи призвал голосовать на выборах президента Ирана за Рухани

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Сейед Хади Хаменеи, брат верховного лидера аятоллы Сейеда Али Хаменеи, выразил поддержку Хасану Рухани в качестве кандидата в президенты Ирана, сообщает Report cо ссылкой на ISNA.

"Я хотел бы попросить всех голосовать за господина Рухани, для развития страны, чтобы процветать и иметь мир для иранцев, чтобы гордиться", - сказал он в своем заявлении.

"На этот раз, небрежность будет иметь гораздо более серьезные последствия", - сказал он, добавив, что "мы должны рассеять авантюризм и отсутствие плана и этики".