Брат Алексея Навального переобъявлен в розыск

Брат Алексея Навального - Олег Навальный переобъявлен в розыск.

Брат Алексея Навального - Олег Навальный переобъявлен в розыск.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МВД России.

Сообщается, что возбуждено новое уголовное дело, при этом не уточняется по какой статье.

Олег Навальный в январе 2022 года был объявлен в розыск. До этого уголовно-исправительная инспекция обратилась в суд с представлением об отмене Олегу Навальному условного срока по так называемому "санитарному делу".

В уголовном деле речь шла о событиях, связанных с несогласованной властями акцией протеста в Москве 23 января 2021 года в поддержку Алексея Навального. После мероприятия был возбужден ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По нему были задержаны несколько сторонников оппозиционера, в том числе Олег Навальный.

Отметим, что 16 февраля Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Следственный комитет начал проверку по факту смерти политика.