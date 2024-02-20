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Брат Алексея Навального переобъявлен в розыск

Брат Алексея Навального переобъявлен в розыск Брат Алексея Навального - Олег Навальный переобъявлен в розыск.
В регионе
20 февраля 2024 г. 16:23
Брат Алексея Навального переобъявлен в розыск

Брат Алексея Навального - Олег Навальный переобъявлен в розыск.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МВД России.

Сообщается, что возбуждено новое уголовное дело, при этом не уточняется по какой статье.

Олег Навальный в январе 2022 года был объявлен в розыск. До этого уголовно-исправительная инспекция обратилась в суд с представлением об отмене Олегу Навальному условного срока по так называемому "санитарному делу".

В уголовном деле речь шла о событиях, связанных с несогласованной властями акцией протеста в Москве 23 января 2021 года в поддержку Алексея Навального. После мероприятия был возбужден ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По нему были задержаны несколько сторонников оппозиционера, в том числе Олег Навальный.

Отметим, что 16 февраля Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Следственный комитет начал проверку по факту смерти политика.

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Версия на английском языке Alexei Navalny’s brother re-put on wanted list

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