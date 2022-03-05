Брайза: Санкции имеют разрушительные последствия на экономику России

Китайский рынок не сможет заменить России западные поставки

Китайский рынок не сможет заменить России западные поставки.

Об этом Report сказал старший научный сотрудник Атлантического совета США, бывший посол США в Азербайджане, международный эксперт Мэтью Брайза, комментируя введенные санкции против Россией западными странами.

Он отметил, что Китай не проявил готовности восполнить "экономический пробел" России.

По его словам, введенные санкции направлены на разрушение российской экономики, и они уже оказывают разрушительное воздействие: "Рубль резко упал, московский фондовый рынок рушится, а цены на весь импорт взлетят до небес, в то время как отдельные россияне будут лишены доступа к иностранной валюте".

С начала военных действий России в Украине, 24 февраля, западные страны ввели ряд достаточно жестких санкций в отношении России. В том числе 27 февраля правительство ФРГ анонсировало отключение от международной платежной системы SWIFT российских банков, которые уже попали под санкции. Блокирующие санкции были наложены на ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк и банк "Россия". При этом, Евросоюз изучает возможности отключения от глобальной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT) еще части российских банков.

Введение санкций нанесло удар и по российскому фондовому рынку и национальной валюте, которая пережила крупный обвал и по прогнозам продолжит дешеветь.