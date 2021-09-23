БПЛА Bayraktar TB3 совершит первый полет в 2022 году

Новый турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB3 совершит первый полет в 2022 году.

Новый турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB3 совершит первый полет в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил технический директор компании Baykar Technologies, председатель попечительского совета Фонда Т3 Сельджук Байрактар, выступая с докладом на Международном саммите инициатив Take Off, организованном в рамках третьего Фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFESТ в Стамбуле.

Байрактар рассказал о беспилотных авиационных системах, разработанных компанией Baykar Technologies, а также проектах, которые планируется реализовывать в ближайшие годы. "Заглядывая в будущее, мы можем видеть концепцию Bayraktar TB3. Этот БПЛА со спутниковым управлением преодолевает расстояние в тысячи километров. Речь идет об ударном дроне, который по размерам несколько превышает Bayraktar TB2 и уступает БПЛА Akıncı. Дрон отличается способностью совершать взлет и посадку на морские суда с короткой взлетно-посадочной полосой, чего нет у многих аналогов в мире", - сказал он.

По его словам, компания Baykar Technologies занимается также разработкой отечественного беспилотного военного самолета и к этому проекту прикованы взоры всего мира. "Новый беспилотный военный самолет Турции совершит настоящую революцию в военной сфере. Новый самолет, как и Bayraktar TB3, сможет использовать короткие взлетно-посадочные полосы", - отметил Байрактар.

Он напомнил о широком отклике, который получили турецкие беспилотники, использованные в операциях по освобождению оккупированных земель Азербайджана.

"Наша беспилотная авиация заставила многих пересмотреть военную концепцию. Надеемся, что Bayraktar TB3 совершит свой первый полет в 2022 году. А к 2023 году мы панируем реализовать проект беспилотного отечественного военного самолета", - подчеркнул Байрактар.