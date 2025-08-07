Бозумбаев: Окончательный отчет о крушении самолета AZAL будет через несколько месяцев

Окончательный отчет о крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ Актау будет через несколько месяцев.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на вице-премьера Казахстана Каната Бозумбаева.

"Стадия анализа завершается, стадия переходит к подготовке окончательного отчета. Через несколько месяцев будет окончательный отчет о расследовании крушения самолета близ Актау", - отметил он.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства, произошедшего в воздушном пространстве России над Грозным.