Botaş: Землетрясение в Турции не нанесло ущерба нефтепроводам

Землетрясение в Турции, в результате которого есть многочисленные жертвы и разрушения, не повлияло на работу нефтепроводов в стране.

Землетрясение в Турции, в результате которого есть многочисленные жертвы и разрушения, не повлияло на работу нефтепроводов в стране.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении госкомпании Botaş, которая управляет трубопроводами сырой нефти и природного газа.

Компания также сообщила о том, что в качестве меры предосторожности было принято решение о приостановлении подачи газа в ряд районов, расположенных недалеко от эпицентра землетрясения.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали в результате землетрясения.