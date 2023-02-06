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Botaş: Землетрясение в Турции не нанесло ущерба нефтепроводам

Botaş: Землетрясение в Турции не нанесло ущерба нефтепроводам Землетрясение в Турции, в результате которого есть многочисленные жертвы и разрушения, не повлияло на работу нефтепроводов в стране.
В регионе
6 февраля 2023 г. 10:23
Botaş: Землетрясение в Турции не нанесло ущерба нефтепроводам

Землетрясение в Турции, в результате которого есть многочисленные жертвы и разрушения, не повлияло на работу нефтепроводов в стране.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении госкомпании Botaş, которая управляет трубопроводами сырой нефти и природного газа.

Компания также сообщила о том, что в качестве меры предосторожности было принято решение о приостановлении подачи газа в ряд районов, расположенных недалеко от эпицентра землетрясения.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали в результате землетрясения.

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Версия на английском языке Botas: Earthquake in Turkiye did not damage oil pipelines

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