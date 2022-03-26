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Босфорский пролив вновь открыт для судоходства

Босфорский пролив вновь открыт для судоходства Босфор вновь открыт для судоходства.
В регионе
26 марта 2022 г. 16:28
Босфорский пролив вновь открыт для судоходства

Босфор вновь открыт для судоходства.

Как передает Report, об этом сообщили турецкие власти.

Ранее пролив был закрыт из-за найденного у входа в него предмета, похожего на мину.

Турецкая газета Star сообщила об обнаружении у входа в Босфорский пролив "инородного тела", похожего на мину.

По данным минобороны Турции, к месту происшествия были оперативно направлены группы подводной обороны, которые взяли предмет под охрану и приняли меры по его нейтрализации.

13.41

Движение инородного тела, похожего на мину, наблюдается у входа в Босфорский пролив.

Как передает Report, об этом сообщила турецкая газета Star.

"Движение инородного тела наблюдается у входа в Босфорский пролив", — пишет издание.

Уточняется, что объект был замечен рыбаками в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели, береговая охрана уже приняла меры. Служба предупредила, что эти мины могут срываться и дрейфовать в проливы и моря Средиземноморского бассейна.

По утверждению ФСБ России, украинские военные установили более 400 мин недалеко от портов Одесса, Очаков, Черноморск и Южный.

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