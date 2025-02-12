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Босфор временно закрыли для судоходства из-за плотного тумана

Босфор временно закрыли для судоходства из-за плотного тумана Судоходство в проливе Босфор, который разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую части, временно закрыто из-за сильного тумана.
В регионе
12 февраля 2025 г. 08:34
Босфор временно закрыли для судоходства из-за плотного тумана

Судоходство в проливе Босфор, который разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую части, временно закрыто из-за сильного тумана.

Как передает Report, об этом сообщил департамент по морским вопросам Министерства транспорта Турции.

"Движение судов приостановлено в обе стороны в 03:10 по местному (04:10 по бакинскому) времени из-за плотного тумана до нормализации погодных условий", - говорится в сообщении.

По данным турецкого управления береговой охраны, сильный туман в ночь на среду окутал северные районы города.

В связи с сильным снегопадом в ряде районов Стамбула 12 февраля по решению местных властей отменили занятия в школах. Об изменениях в работе международного стамбульского аэропорта, расположенного в европейской части турецкой столицы, пока не сообщается.

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