Босфор временно закрыли для судоходства из-за плотного тумана

Судоходство в проливе Босфор, который разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую части, временно закрыто из-за сильного тумана.

Судоходство в проливе Босфор, который разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую части, временно закрыто из-за сильного тумана.

Как передает Report , об этом сообщил департамент по морским вопросам Министерства транспорта Турции.

"Движение судов приостановлено в обе стороны в 03:10 по местному (04:10 по бакинскому) времени из-за плотного тумана до нормализации погодных условий", - говорится в сообщении.

По данным турецкого управления береговой охраны, сильный туман в ночь на среду окутал северные районы города.

В связи с сильным снегопадом в ряде районов Стамбула 12 февраля по решению местных властей отменили занятия в школах. Об изменениях в работе международного стамбульского аэропорта, расположенного в европейской части турецкой столицы, пока не сообщается.