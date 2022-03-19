Bosch останавливает производство на своих заводах в России

Немецкий производитель бытовой техники и запчастей Bosch приостанавливает работу своих российских заводов на фоне обвинений в том, что "один из основных компонентов для российских машин пехоты" поставляется именно этой компанией.

Немецкий производитель бытовой техники и запчастей Bosch приостанавливает работу своих российских заводов на фоне обвинений в том, что "один из основных компонентов для российских машин пехоты" поставляется именно этой компанией.

Как сообщает Report со ссылкой на Der Spiegel, министерство экономики Германии начало расследование того, нарушила ли инженерная группа Bosch запрет на экспорт товаров, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Санкции Европейского Союза ограничили экспорт товаров двойного назначения после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Дополнительные санкции были введены после вторжения РФ в Украину.

Ранее Bosch заявила, что приостановила поставки компонентов для грузовиков в Россию и российским клиентам отчасти из-за признаков того, что ее продукция используется в негражданских целях в нарушение местных контрактов.

Компания, у которой есть заводы по производству автозапчастей и других товаров в России, заявила, что большая часть ее бизнеса в России была свернута из-за войны в Украине.

В то же время Bosch заявила, что ей ничего не известно о начале какого-либо официального расследования.

«Мы очень тщательно изучаем влияние текущих санкционных списков, а затем последовательно и во всех деталях реализуем их», — заявили в компании.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна обнаружила детали Bosch в российских военных машинах.

«Мы очень серьезно относимся к обвинениям министра иностранных дел Украины и немедленно инициировали интенсивное расследование», — заявили в компании, добавив, что никакие детали не поставлялись напрямую производителю военной техники.

В Bosch работает около 3 500 человек в России, где компания в основном производит товары народного потребления, автозапчасти и другие товары для местного рынка в трех местах.

В прошлом году объем продаж Bosch в России составил 1,2 миллиарда евро.

Немецкий гигант признал, что из-за проблем поставки и доставок, возможно, придется уйти из России.

Уже более 300 компаний ушли с российского рынка вследствие введенных против РФ санкций из-за войны в Украине.