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Бортников: Наблюдательная миссия ЕС в Армении ведет разведдеятельность против РФ

Бортников: Наблюдательная миссия ЕС в Армении ведет разведдеятельность против РФ Развернутая в Армении наблюдательная миссия ЕС ведет разведдеятельность против России.
В регионе
4 октября 2024 г. 11:04
Бортников: Наблюдательная миссия ЕС в Армении ведет разведдеятельность против РФ

Развернутая в Армении наблюдательная миссия ЕС ведет разведдеятельность против России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников в своем выступлении на 55-ом заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

"Так называемая независимая гражданская наблюдательная миссия ЕС ведет разведдеятельность в интересах конкретной страны НАТО против России и наших партнеров", - отметил он.

По его словам, склоняя Ереван к затягиванию переговоров с Баку, Запад пытается возглавить процесс азербайджано-армянского урегулирования и добиться размещения в регионе собственного "миротворческого" контингента - де-юре под эгидой ООН, а де-факто натовской.

Бортников сказал, что учитывая весь предыдущий опыт посредничества НАТО в самых разных регионах мира, закрепление блока на Южном Кавказе не будет содействовать стабильности в регионе.

Он также отметил, что в обмен на льготные поставки вооружений и гарантии безопасности Запад добивается от правительства Армении выхода из ОДКБ.

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Версия на азербайджанском языке Bortnikov: Aİ-nin Ermənistandakı müşahidə missiyası Rusiyaya qarşı kəşfiyyat fəaliyyəti həyata keçirir
Версия на английском языке Bortnikov: EU Monitoring Mission in Armenia conducts intelligence activities against Russia

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