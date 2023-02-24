Боррель жестко раскритиковал Иран

Поставляя России современное оружие, Иран нарушает нормы и принципы международного права. Хотя мы выразили свою обеспокоенность непосредственно иранским официальным лицам и международному сообществу, мы не смогли добиться результатов.
Как сообщает американское бюро
Он отметил, что каждый раз выражает озабоченность по поводу поставок Иран вооружения России.
"Правительство Ирана не соблюдает права человека, применяет в стране внутренние репрессии и смертную казнь. С другой стороны, Ирана допускает серьезные нарушения, включая поставки России оружия и недостаточное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии.
Я неоднократно выражал свое недовольство по этому поводу министру иностранных дел и другим официальным лицам Ирана. Правительство этой страны нарушает нормы и принципы международного права, и это недопустимо", - подчеркнул Ж.Боррель.