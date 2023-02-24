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Боррель жестко раскритиковал Иран

Боррель жестко раскритиковал Иран Поставляя России современное оружие, Иран нарушает нормы и принципы международного права. Хотя мы выразили свою обеспокоенность непосредственно иранским официальным лицам и международному сообществу, мы не смогли добиться результатов.
В регионе
24 февраля 2023 г. 02:09
Боррель жестко раскритиковал Иран

Поставляя России современное оружие, Иран нарушает нормы и принципы международного права. Хотя мы выразили свою обеспокоенность непосредственно иранским официальным лицам и международному сообществу, мы не смогли добиться результатов.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, отвечая на вопросы журналистов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Он отметил, что каждый раз выражает озабоченность по поводу поставок Иран вооружения России.

"Правительство Ирана не соблюдает права человека, применяет в стране внутренние репрессии и смертную казнь. С другой стороны, Ирана допускает серьезные нарушения, включая поставки России оружия и недостаточное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии.

Я неоднократно выражал свое недовольство по этому поводу министру иностранных дел и другим официальным лицам Ирана. Правительство этой страны нарушает нормы и принципы международного права, и это недопустимо", - подчеркнул Ж.Боррель.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi İranı kəskin tənqid edib

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