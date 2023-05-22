Боррель заявил, что ЕС уже скоро сможет поставить F-16 Украине

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Евросоюз (ЕС) приветствует решение Группы семи о подготовке к отправке в Украину истребителей F-16 и рассчитывает, что уже скоро сможет их поставить.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС.

"Это очень хорошая идея, это отличный шаг "Семерки", чтобы, наконец, начать готовить условия для поставок истребителей. Подготовка пилотов уже началась - это первое, что нужно сделать, и я очень надеюсь, что мы скоро сможем поставить Украине этот вид оружия", - сказал он.

Боррель добавил, что руководители внешнеполитических ведомств в понедельник обсудят выделение из Европейского фонда мира нового транша на оружие для Киева.

Ранее Боррель заявлял, что все более чувствует себя министром обороны ЕС, а не главой европейской дипломатии.

Отметим, что 21 мая президент США Джо Байден на пресс-конференции на полях саммита G7 в Хиросиме сообщил, что его страна совместно с союзниками начнет подготовку украинских пилотов, в том числе на самолетах F-16.