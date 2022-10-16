Боррель выразил обеспокоенность в связи с обстановкой в тюрьме Эвин в Иране

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность в связи с обстановкой в тюрьме Эвин в Иране, где накануне в результате конфликта заключенных произошел пожар.

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность в связи с обстановкой в тюрьме Эвин в Иране, где накануне в результате конфликта заключенных произошел пожар.

Как сообщает Report , об этом дипломат написал в Twitter.

"Власти Ирана несут ответственность за жизни всех задержанных, включая правозащитников и граждан ЕС. Выразил самую серьезную обеспокоенность министру иностранных дел Ирана Хосейну Амиру Абдоллахиану", - написал Ж. Боррель.

Глава европейской дипломатии заявил, что в ЕС ожидают максимально прозрачных сведений о произошедшем.

Напомним, что 15 октября на территории тюрьмы Эвин в столице Ирана произошел бунт. Заключенные подожгли цех на территории исправительного учреждения. В результате инцидента по меньшей мере четверо заключенных погибли, 61 пострадал.