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Боррель выразил обеспокоенность в связи с обстановкой в тюрьме Эвин в Иране

Боррель выразил обеспокоенность в связи с обстановкой в тюрьме Эвин в Иране Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность в связи с обстановкой в тюрьме Эвин в Иране, где накануне в результате конфликта заключенных произошел пожар.
В регионе
16 октября 2022 г. 21:49
Боррель выразил обеспокоенность в связи с обстановкой в тюрьме Эвин в Иране

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность в связи с обстановкой в тюрьме Эвин в Иране, где накануне в результате конфликта заключенных произошел пожар.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в Twitter.

"Власти Ирана несут ответственность за жизни всех задержанных, включая правозащитников и граждан ЕС. Выразил самую серьезную обеспокоенность министру иностранных дел Ирана Хосейну Амиру Абдоллахиану", - написал Ж. Боррель.

Глава европейской дипломатии заявил, что в ЕС ожидают максимально прозрачных сведений о произошедшем.

Напомним, что 15 октября на территории тюрьмы Эвин в столице Ирана произошел бунт. Заключенные подожгли цех на территории исправительного учреждения. В результате инцидента по меньшей мере четверо заключенных погибли, 61 пострадал.

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Версия на азербайджанском языке Aİ-nin ali nümayəndəsi İranın Evin həbsxanasındakı vəziyyətdən narahatlığını bildirib

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