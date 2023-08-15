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Боррель выразил главе МИД Ирана озабоченность военным сотрудничеством Москвы и Тегерана

Боррель выразил главе МИД Ирана озабоченность военным сотрудничеством Москвы и Тегерана Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном и выразил ему свою озабоченность по поводу военного сотрудничества Тегерана и Москвы, а также призвал соблюдать пра
В регионе
15 августа 2023 г. 23:11
Боррель выразил главе МИД Ирана озабоченность военным сотрудничеством Москвы и Тегерана

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном и выразил ему свою озабоченность по поводу военного сотрудничества Тегерана и Москвы, а также призвал соблюдать права человека и освободить находящихся в тюрьмах Ирана европейских граждан.

Как передает Report, об этом Боррель написал во вторник в соцсети Х (ранее Twitter).

"Говорил с министром Абдоллахияном в том числе о важности освобождения европейских заключенных и обеспечения соблюдения фундаментальных прав человека. Обсудили диалог по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана, в котором деэскалация ситуации по ядерной программе и сотрудничество с МАГАТЭ имеет ключевое значение. Выразил глубокую озабоченность военным сотрудничеством с Россией", - написал Боррель.

Ранее Боррель неоднократно заявлял, что последовательное введение все новых санкций ЕС против Ирана раз в три-четыре месяца на протяжении последнего года не должно препятствовать сотрудничеству Тегерана с Брюсселем по ограничению иранской ядерной программы.

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