Боррель выразил главе МИД Ирана озабоченность военным сотрудничеством Москвы и Тегерана

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном и выразил ему свою озабоченность по поводу военного сотрудничества Тегерана и Москвы, а также призвал соблюдать пра

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном и выразил ему свою озабоченность по поводу военного сотрудничества Тегерана и Москвы, а также призвал соблюдать права человека и освободить находящихся в тюрьмах Ирана европейских граждан.

Как передает Report , об этом Боррель написал во вторник в соцсети Х (ранее Twitter).

"Говорил с министром Абдоллахияном в том числе о важности освобождения европейских заключенных и обеспечения соблюдения фундаментальных прав человека. Обсудили диалог по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана, в котором деэскалация ситуации по ядерной программе и сотрудничество с МАГАТЭ имеет ключевое значение. Выразил глубокую озабоченность военным сотрудничеством с Россией", - написал Боррель.

Ранее Боррель неоднократно заявлял, что последовательное введение все новых санкций ЕС против Ирана раз в три-четыре месяца на протяжении последнего года не должно препятствовать сотрудничеству Тегерана с Брюсселем по ограничению иранской ядерной программы.